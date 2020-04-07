Капитан "Манчестер Сити" может бесплатно оказаться в "Милане"
7 апреля, 2020, 18:40
Представители итальянского "Милана" провели встречу с агентом капитана английского "Манчестер Сити" Давида Сильвы, его контракт заканчивается этим летом
Об этом сообщает Corriere dello Sport .
По информации источника, тренерский штаб "Милана" хочет видеть в своем составе опытного хавбека. 34-летний испанец может достаться "Милану" бесплатно, ведь его контракт с английским клубом завершается летом.
В текущем сезоне Давид Сильва провел за "Манчестер Сити" 28 матчей, забил 3 мяча и отдал 8 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость капитана "Сити" составляет 15 млн евро.
- 7 апреля сообщалось, что форвард "Милана" Златан Ибрагимович не собирается заканчивать карьеру после этого сезона.
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