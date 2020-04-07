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Espreso.tvСпортКапитан "Манчестер Сити" может бесплатно оказаться в "Милане"

Капитан "Манчестер Сити" может бесплатно оказаться в "Милане"


фото: Getty Images
Представители итальянского "Милана" провели встречу с агентом капитана английского "Манчестер Сити" Давида Сильвы, его контракт заканчивается этим летом

Об этом сообщает Corriere dello Sport .

По информации источника, тренерский штаб "Милана" хочет видеть в своем составе опытного хавбека. 34-летний испанец может достаться "Милану" бесплатно, ведь его контракт с английским клубом завершается летом.

В текущем сезоне Давид Сильва провел за "Манчестер Сити" 28 матчей, забил 3 мяча и отдал 8 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость капитана "Сити" составляет 15 млн евро.

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