Капитан "Манчестер Сити" может бесплатно оказаться в "Милане"

7 апреля, 2020, 18:40

Представители итальянского "Милана" провели встречу с агентом капитана английского "Манчестер Сити" Давида Сильвы, его контракт заканчивается этим летом

Об этом сообщает Corriere dello Sport .

По информации источника, тренерский штаб "Милана" хочет видеть в своем составе опытного хавбека. 34-летний испанец может достаться "Милану" бесплатно, ведь его контракт с английским клубом завершается летом.

В текущем сезоне Давид Сильва провел за "Манчестер Сити" 28 матчей, забил 3 мяча и отдал 8 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость капитана "Сити" составляет 15 млн евро.