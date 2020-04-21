Полмиллиона человек в ОРДЛО имеют проблемы с нехваткой продовольствия, - ООН
21 апреля, 2020, 17:45
500 тыс. человек во временно оккупированных районах Донбасса имеют острые проблемы с нехваткой пищевых продуктов
Об этом говорится в отчете Всемирной продовольственной программы ООН по итогам 2019 года.
В то же время составители отчета не имеют достаточно данных, чтобы оценить количество людей, которые находятся на грани нехватки продуктов на Донбассе.
- Высокий представитель ЕС Хосеп Боррель заявил, что Россия и контролируемые ею вооруженные формирования должны предоставить безопасный и беспрепятственный доступ к ОРДЛО наблюдателям ОБСЕ и представителей международных неправительственных и гуманитарных организаций.
Читайте также
-
-
19 апреля, 2020 Мускатный орех. Как мир в монополию играл
-
17 апреля, 2020 Имаго Януковича. Зачем Зеленскому дела Чорновол и Вятровича?
-
17 апреля, 2020 Политический стриптиз ГБР
-
Читайте также
-
19 апреля, 2020 Мускатный орех. Как мир в монополию играл
-
17 апреля, 2020 Имаго Януковича. Зачем Зеленскому дела Чорновол и Вятровича?
-
17 апреля, 2020 Политический стриптиз ГБР