Полмиллиона человек в ОРДЛО имеют проблемы с нехваткой продовольствия, - ООН

21 апреля, 2020, 17:45

500 тыс. человек во временно оккупированных районах Донбасса имеют острые проблемы с нехваткой пищевых продуктов

Об этом говорится в отчете Всемирной продовольственной программы ООН по итогам 2019 года.

В то же время составители отчета не имеют достаточно данных, чтобы оценить количество людей, которые находятся на грани нехватки продуктов на Донбассе.