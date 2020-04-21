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Espreso.tvОбществоПолмиллиона человек в ОРДЛО имеют проблемы с нехваткой продовольствия, - ООН

Полмиллиона человек в ОРДЛО имеют проблемы с нехваткой продовольствия, - ООН


фото: rfe
500 тыс. человек во временно оккупированных районах Донбасса имеют острые проблемы с нехваткой пищевых продуктов

Об этом говорится в отчете Всемирной продовольственной программы ООН по итогам 2019 года.

В то же время составители отчета не имеют достаточно данных, чтобы оценить количество людей, которые находятся на грани нехватки продуктов на Донбассе.

  • Высокий представитель ЕС Хосеп Боррель заявил, что Россия и контролируемые ею вооруженные формирования должны предоставить безопасный и беспрепятственный доступ к ОРДЛО наблюдателям ОБСЕ и представителей международных неправительственных и гуманитарных организаций.
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