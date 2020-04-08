РФ должна обеспечить доступ ОБСЕ к оккупированным территориям Донбасса, - представитель ЕС
Об этом боррелий заявил во время пресс конференции по итогам встречи глав МИД, передает "Укринформ".
"Евросоюз всегда решительно поддерживал работу ОБСЕ на Востоке Украины. В контексте пандемии коронавируса даже еще важнее, чтобы Россия и военные формирования, которые она поддерживает, в полной мере уважали мандат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Эта миссия должна получить безопасный и беспрепятственный доступ по всей территории Украина, включая, безусловно, те части Донецкой и Луганской областей, которые сейчас находятся вне контроля правительства Украины", - сказал Боррель.
Высокий представитель ЕС отметил, что такой доступ необходим не только ОБСЕ, но и международным неправительственным организациям и Международному комитету Красного Креста для отправки жителям ОРДЛО гуманитарной помощи.
"Мы продолжаем контакты со всеми действующими лицами, чтобы разрешить ситуацию. Я подчеркиваю, что все эти миссии должны получить безопасный и беспрепятственный доступ на всей территории Украины, включая ее части, находящиеся ныне вне контроля правительства", - сказал боррелий .
- Напомним, ранее наблюдатели ОБСЕ заявили о регулярном препятствовании их работе террористами "ЛНР" и "ДНР".
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