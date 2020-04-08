 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоРФ должна обеспечить доступ ОБСЕ к оккупированным территориям Донбасса, - представитель ЕС

РФ должна обеспечить доступ ОБСЕ к оккупированным территориям Донбасса, - представитель ЕС

Высокий представитель ЕС Хосеп Боррель заявил, что Россия и контролируемые ею вооруженные формирования должны предоставить безопасный и беспрепятственный доступ к ОРДЛО наблюдателям ОБСЕ и представителям международных неправительственных и гуманитарных организаций

Об этом боррелий заявил во время пресс конференции по итогам встречи глав МИД, передает "Укринформ".

"Евросоюз всегда решительно поддерживал работу ОБСЕ на Востоке Украины. В контексте пандемии коронавируса даже еще важнее, чтобы Россия и военные формирования, которые она поддерживает, в полной мере уважали мандат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Эта миссия должна получить безопасный и беспрепятственный доступ по всей территории Украина, включая, безусловно, те части Донецкой и Луганской областей, которые сейчас находятся вне контроля правительства Украины", - сказал Боррель.

Высокий представитель ЕС отметил, что такой доступ необходим не только ОБСЕ, но и международным неправительственным организациям и Международному комитету Красного Креста для отправки жителям ОРДЛО гуманитарной помощи.

"Мы продолжаем контакты со всеми действующими лицами, чтобы разрешить ситуацию. Я подчеркиваю, что все эти миссии должны получить безопасный и беспрепятственный доступ на всей территории Украины, включая ее части, находящиеся ныне вне контроля правительства", - сказал боррелий .

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

8 апреля, 2020 среда

больше новостей

8 апреля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать