Парки, музеи, библиотеки: Степанов рассказал о возможном смягчении карантина
Об этом на брифинге рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает Еспресо.TV.
"МЗ будет предлагать соответствующее смягчение этих карантинных мероприятий. Что это именно может быть? Например, прогулки в парках. Но эти прогулки будут очень четко ограничены по количеству лиц и средств индивидуальной защиты. Также мы будем предлагать открытие для посещения наших музеев, библиотек , но также с четким соблюдением ограничений по дистанции и термоскринингу на входе в заведение", - сказал Степанов.
По его словам, Минздрав предлагает продлить карантин до 12 мая , но возможны и другие послабления ограничительного режима.
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