Парки, музеи, библиотеки: Степанов рассказал о возможном смягчении карантина

21 апреля, 2020, 10:04

Минздрав на заседании правительства 22 апреля будет предлагать смягчение карантинных мероприятий

Об этом на брифинге рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает Еспресо.TV.

"МЗ будет предлагать соответствующее смягчение этих карантинных мероприятий. Что это именно может быть? Например, прогулки в парках. Но эти прогулки будут очень четко ограничены по количеству лиц и средств индивидуальной защиты. Также мы будем предлагать открытие для посещения наших музеев, библиотек , но также с четким соблюдением ограничений по дистанции и термоскринингу на входе в заведение", - сказал Степанов.

По его словам, Минздрав предлагает продлить карантин до 12 мая , но возможны и другие послабления ограничительного режима.

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