Обладатель "Золотого мяча" рассказал, что больше всего раздражает Роналду
21 апреля, 2020, 13:36
Знаменитый бразильский футболист Роналдо убежден, что португальца Кришитану Роналду раздражает сравнение с ним
Об этом сообщает AS.
По словам Роналдо, португальца раздражают сравнения с ним, потому что их фамилии пишутся на латинице одинаково.
"Конечно, Криштиану раздражает, когда говорят, что настоящий Роналдо - это я. Сравнивать людей нельзя. Криштиану забил множество голов, каждый сезон демонстрировал невероятную стабильность и благодаря этому он останется в истории футбола навсегда. Как и Месси, он один из лучших", - сказал Роналдо.
Известно, что Криштиану Роналду назвали в честь 40-го президента США Рональда Рейгана.
43-летний Роналдо выигрывал "Золотой мяч" в 1997 и 2002 годах.
- Напомним, 8 апреля итальянский футбольный клуб "Ювентус" решил не продавать Криштиану Роналду в ближайшее трансферное окно.
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