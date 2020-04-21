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Espreso.tvСпортОбладатель "Золотого мяча" рассказал, что больше всего раздражает Роналду

Обладатель "Золотого мяча" рассказал, что больше всего раздражает Роналду


фото: Getty Images
Знаменитый бразильский футболист Роналдо убежден, что португальца Кришитану Роналду раздражает сравнение с ним

Об этом сообщает AS.

По словам Роналдо, португальца раздражают сравнения с ним, потому что их фамилии пишутся на латинице одинаково.

"Конечно, Криштиану раздражает, когда говорят, что настоящий Роналдо - это я. Сравнивать людей нельзя. Криштиану забил множество голов, каждый сезон демонстрировал невероятную стабильность и благодаря этому он останется в истории футбола навсегда. Как и Месси, он один из лучших", - сказал Роналдо.

Известно, что Криштиану Роналду назвали в честь 40-го президента США Рональда Рейгана.

43-летний Роналдо выигрывал "Золотой мяч" в 1997 и 2002 годах.

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