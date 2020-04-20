Почаев закрывают на въезд и выезд из-за вспышки коронавируса
20 апреля, 2020, 20:32
Город Почаев Кременецкого района Тернопольской области закрывают на въезд и выезд из-за вспышки коронавируса
Об этом сообщил в Facebook первый заместитель председателя Кременецкой райгосадминистрации Вячеслав Онишкевич.
"Только что состоялось внеочередное заседание районной комиссии по ЧС. Учитывая резкий рост заболеваемости COVID-19 в г.. Почаев с 10:00 21 апреля вводится запрет на въезд /выезд из карантинной зоны города", - написал Онишкевич.
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- Напомним, 19 апреля в Тернопольской области полиция зафиксировала на Пасху нарушение карантина в Почаевской лавре .
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