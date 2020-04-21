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Espreso.tvОбществоНа Ровенщине подтвердили 12 новых случаев заражения коронавирусом

На Ровенщине подтвердили 12 новых случаев заражения коронавирусом

В Ровенской области по состоянию на вечер 21 апреля лабораторно подтвердили 12 новых случаев заражения COVID-19

Об этом в Facebook сообщил глава Ровенской ОГА Виталий Коваль.

По его словам, возраст инфицированных варьируется от 18 до 73 лет.

"По состоянию на вечер 21 апреля на Ровенщине подтверждено 12 новых случаев заболевания COVID-19. Это: четыре жители из города Ровно, три из Здолбуновского района (один из города Здолбунов и два из села Здовбица), два из Радивиловского района (один из города Радивилов, один из села Дубины), один из пгт Млинов, два из Березновского района (по одному из города Березно и села Богуши). Возраст больных от 18 до 73 лет ", - заявил Коваль.

Коваль также отметил, что таким образом в Ровенской области зарегистрировано 353 случая заболевания COVID-19. Из них 11 летальных и 23 выздоровевших.

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