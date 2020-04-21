На Херсонщине количество заражений COVID-19 выросло до 72, выздоровели 10 человек
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Херсонской облгосадминистрации.
Один случай заболевания - в Олешковском районе - оказался летальным.
Полностью выздоровели после заарження уже 10 человек, при этом четверо выздоровели в течение суток 20 апреля - два человека с Олешковского района, в том числе медицинский работник, и два человека из Херсона, в том числе ребенок.
Все указанные пациенты находились на самоизоляции под постоянным медико-санитарным надзором.
В течение суток 20 апреля было выявлено 2 новых случая заражения в Херсоне - заболели женщина 66 лет и мужчина 75 лет. Они уже находились в стационарах медицинских учреждений Херсонщины с диагнозом "пневмония". Дополнительное обследование методом ПЦР подтвердило коронавирус. Сейчас состояние этих пациентов тяжелое, они госпитализированы в Херсонскую областную инфекционную больницу.
- Напомним, по состоянию на утро 21 апреля в Украине было подтверждено 6125 случаев COVID-19 , из которых 161 - смертельный.
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