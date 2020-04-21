Музейщики просят власть не открывать музеи до окончания карантина

21 апреля, 2020, 13:58

Художник и директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд заявил, что музейное сообщество просит власть не открывать музеи до окончания карантина

Об этом Ройтбурд написал в Facebook в ответ на заявление министра здравоохранения о возможном смягчении ограничений для граждан, несмотря на продление карантина.

"Уважаемый Максим Степанов! Введение карантина стало ударом для музеев. Но открытие до конца карантина может стать еще большим ударом. В каждом зале музея должны быть смотрители. Все они люди пожилого возраста, которые, как правило, живут в отдаленных районах городов. Сейчас они на самоизоляции. Если запускать музеи, особенно в крупных городах, то это повлечет за собой расходы на транспорт для смотрителей, превышающие не только их зарплаты, но и то, что музеи могли бы заработать в условиях ограниченного количества посетителей и невозможности проведения лекций, экскурсий, детских программ и других массовых мероприятий. Кроме того, не хотелось бы ставить под удар их здоровье", - говорится в обращении.

Он добавил, что, возможно, для небольших музеев в небольших городах этой проблемы не существует, но в Киеве, в Одессе, Львове, Днепре музее к этому не готовы.

"Я говорил с коллегами из этих городов - и наши позиции полностью совпали. Музейное сообщество просит вас пересмотреть решение об открытии музеев. Думаю, разумнее было оставить его на усмотрение музеев. Возможно, некоторые музеи могли бы открыться в ограниченном режиме. В любом случае, это должен решать каждый конкретный музей самостоятельно", - написал Ройтбурд.

Министр здравоохранения отреагировал на обращение музейщиков.