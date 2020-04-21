Львов и Львовская область не ошиблись, - нардеп Синютка о годовщине президентских выборов в Украине

21 апреля, 2020, 16:44

Об этом на своей странице в Фейсбук написал народный депутат от "Европейской Солидарности" Олег Синютка.

"Сегодня, оглядываясь на прожитый год, можно четко констатировать - Львов и Львовская область не ошиблись. Мы проголосовали за развитие Украины, отстаивание национальных интересов в войне с Россией, за движение в ЕС и НАТО. Другие, к сожалению, ошиблись и выбрали непрофессионализм, обман , засилье олигархов и сдачу национальных интересов в угоду Путину. Этот год был не просто потерян, это год, который прошел со знаком минус во всех основных сферах ", - подчеркнул нардеп.

Также Олег Синютка вспомнил наиболее красноречивые предвыборные обещания Владимира Зеленского, которые за год или не были выполнены, или воплотились в жизнь противоположным образом, чем того ожидали избиратели:

Завершить войну, договорившись с Путиным "посередине". В итоге - на фронте потерь не меньше, но Украина отвела войска со своей территории, а власти согласовали "формулу Штайнмайера". Международная коалиция поддержки Украины практически развалена, а российская агрессия продолжается.

"Конец эпохи бедности" превратился в новую формулу - "главное выжить". Экономика развалена полностью. Рецессия в Украине началась задолго до коронавируса и мирового кризиса. Так, еще в январе 2020 года в Украине впервые за 49 месяцев зафиксировали падение ВВП. Вместо подготовиться к мировому кризису, власть его углубила своими непрофессиональными действиями. Для сравнения, Порошенко покинул свой пост когда экономика росла 13 кварталов подряд.

"Конец эпохи жадности" - это сокращение субсидий и выплат малообеспеченным, отсутствие индексации пенсий, рекордная задолженность по зарплате, и в то же время близко к власти олигархам передают целые сегменты экономики и области.

"Весна придет сажать будем". Весна пришла и сажать действительно пробуют. Но не коррупционеров, а не коллаборационистов и российских агентов, а военных, волонтеров и проукраинских активистов. Борьба против олигархов заменилась политическими репрессиями в стиле Януковича. Генеральная прокуратура Украины при Порошенко возвращала стране миллиарды украдены коррупционерами. Офис генерального прокурора при Зеленском вернул аж 14 тыс. грн.

"Конец эпохи лжи". Это когда страна три месяца пыталась узнать, почему и за какие средства Зеленский летал в Оман. Имел ли он там переговоры с русскими? Это когда страна не знает содержания договоренностей Зеленского и Путина и узнает о них постфактум. Это когда президент молчит относительно коррупционного скандала вокруг главы его Офиса и не расследует преступления экс-главы ГБР.

Олигархи и бывшие "регионалы" не будут иметь доступ к государственной власти и государственных ресурсов Украины. В итоге - адвокат Януковича руководит ГБР, соратник Януковича занимается судами. Олигархи заседают на Банковой. Зеленский так защищает интересы Коломойского, или просто его боится, что готов пожертвовать страной, отказавшись от кредита МВФ.

"Больше никакого кумовства и кулуарных назначений на должности". Это трудоустроен почти весь "95 квартал", друзья детства и бизнес-партнеры на высоких руководящих постах. Глава Офиса президента попадает в скандал с продажей государственных должностей.

По словам Олега Синютки одну из своих предвыборных обещаний Владимир Зеленский таки выполнил.

"Одно обещание Владимир Зеленский исполнил таки буквально -" Сделаем их вместе ". Они же" сделали ", но не" их ", а всех нас, тех, кому дороги интересы украинского государства. Год назад - мы предупреждали, что нельзя ставить экспериментов на стране. Год назад, только Львовщина проявила способность сопротивляться манипуляциям и российской информационной войне на уничтожение украинской власти. Мы не ошибись и в своих оценках, и в своем выборе. Этот год должен стать для нас уроком. Людям, которым безразлично украинское государство, символы которого они высмеивают, будет безразлично и на людей, которые в ней живут. Поэтому разница кого ты выбираешь, на каком языке ты говоришь и твёрдо стоишь на проукраинской стороне, работая на государственные интересы! ", - подытожил народный депутат.