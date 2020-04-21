Львов и Львовская область не ошиблись, - нардеп Синютка о годовщине президентских выборов в Украине
Об этом на своей странице в Фейсбук написал народный депутат от "Европейской Солидарности" Олег Синютка.
"Сегодня, оглядываясь на прожитый год, можно четко констатировать - Львов и Львовская область не ошиблись. Мы проголосовали за развитие Украины, отстаивание национальных интересов в войне с Россией, за движение в ЕС и НАТО. Другие, к сожалению, ошиблись и выбрали непрофессионализм, обман , засилье олигархов и сдачу национальных интересов в угоду Путину. Этот год был не просто потерян, это год, который прошел со знаком минус во всех основных сферах ", - подчеркнул нардеп.
Также Олег Синютка вспомнил наиболее красноречивые предвыборные обещания Владимира Зеленского, которые за год или не были выполнены, или воплотились в жизнь противоположным образом, чем того ожидали избиратели:
- Завершить войну, договорившись с Путиным "посередине". В итоге - на фронте потерь не меньше, но Украина отвела войска со своей территории, а власти согласовали "формулу Штайнмайера". Международная коалиция поддержки Украины практически развалена, а российская агрессия продолжается.
- "Конец эпохи бедности" превратился в новую формулу - "главное выжить". Экономика развалена полностью. Рецессия в Украине началась задолго до коронавируса и мирового кризиса. Так, еще в январе 2020 года в Украине впервые за 49 месяцев зафиксировали падение ВВП. Вместо подготовиться к мировому кризису, власть его углубила своими непрофессиональными действиями. Для сравнения, Порошенко покинул свой пост когда экономика росла 13 кварталов подряд.
- "Конец эпохи жадности" - это сокращение субсидий и выплат малообеспеченным, отсутствие индексации пенсий, рекордная задолженность по зарплате, и в то же время близко к власти олигархам передают целые сегменты экономики и области.
- "Весна придет сажать будем". Весна пришла и сажать действительно пробуют. Но не коррупционеров, а не коллаборационистов и российских агентов, а военных, волонтеров и проукраинских активистов. Борьба против олигархов заменилась политическими репрессиями в стиле Януковича. Генеральная прокуратура Украины при Порошенко возвращала стране миллиарды украдены коррупционерами. Офис генерального прокурора при Зеленском вернул аж 14 тыс. грн.
- "Конец эпохи лжи". Это когда страна три месяца пыталась узнать, почему и за какие средства Зеленский летал в Оман. Имел ли он там переговоры с русскими? Это когда страна не знает содержания договоренностей Зеленского и Путина и узнает о них постфактум. Это когда президент молчит относительно коррупционного скандала вокруг главы его Офиса и не расследует преступления экс-главы ГБР.
- Олигархи и бывшие "регионалы" не будут иметь доступ к государственной власти и государственных ресурсов Украины. В итоге - адвокат Януковича руководит ГБР, соратник Януковича занимается судами. Олигархи заседают на Банковой. Зеленский так защищает интересы Коломойского, или просто его боится, что готов пожертвовать страной, отказавшись от кредита МВФ.
- "Больше никакого кумовства и кулуарных назначений на должности". Это трудоустроен почти весь "95 квартал", друзья детства и бизнес-партнеры на высоких руководящих постах. Глава Офиса президента попадает в скандал с продажей государственных должностей.
По словам Олега Синютки одну из своих предвыборных обещаний Владимир Зеленский таки выполнил.
"Одно обещание Владимир Зеленский исполнил таки буквально -" Сделаем их вместе ". Они же" сделали ", но не" их ", а всех нас, тех, кому дороги интересы украинского государства. Год назад - мы предупреждали, что нельзя ставить экспериментов на стране. Год назад, только Львовщина проявила способность сопротивляться манипуляциям и российской информационной войне на уничтожение украинской власти. Мы не ошибись и в своих оценках, и в своем выборе. Этот год должен стать для нас уроком. Людям, которым безразлично украинское государство, символы которого они высмеивают, будет безразлично и на людей, которые в ней живут. Поэтому разница кого ты выбираешь, на каком языке ты говоришь и твёрдо стоишь на проукраинской стороне, работая на государственные интересы! ", - подытожил народный депутат.
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