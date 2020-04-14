Людей готовят к чипизации: знаменитый российский теннисист сделал абсурдное заявление о коронавирусе

14 апреля, 2020, 12:38

Бывший лидер мирового теннисного рейтинга Марат Сафин заявил, что мир запугивают коронавирусом, чтобы заставить людей вживлять чипы

Об этом сообщает Sports.ru .

Сафин, который до 16 марта находился в Испании заявил, что не верит в реальную угрозу коронавируса, несмотря на всеобщую панику.

"Я сейчас в Москве. До этого был в Испании, 16-го решил сюда переехать - там ввели чрезвычайное положение, находиться уже было невозможно. Штрафуют людей, если выходишь из дома, такая паника уже серьезная. Думаю, что все не так, как рассказывается, это все подготовлена ситуация. Но народ же верит во все, в страшилки по телевизору. Кто-то верит, что везде морги, народ умирает пачками, цивилизация скоро закончится, а я в это не верю ", - сказал Сафин.

По его словам, с помощью пандемии, человечество готовят к чипизации.

"Я думаю, что людей готовят к чипизации. Билл Гейтс еще в 2015 году рассказал, что у нас будет эпидемия, затем пандемия, наш следующий враг - вирус, а не ядерная война. Затем они провели симуляцию на Давосском форуме за две недели до того как вирус стал известен в мире. Они все показали, как все это будет проходить. Я не думаю, что Билл Гейтс такой предсказатель - он просто знал, и все готовились ", - сказал Сафин.

Россиянин предположил, что людям вскоре будут вживлять наночипы.

"Потом 5G почему запускается? Затем наночипы будут вводиться. Все идет к этому. Посмотрите, что вокруг происходит. Народ в панике, все как положено. Я думаю, что чипы будут ставить уже не в телефоны, а будут имплантировать.

40-летний Марат Сафин в 2000 году был первой ракеткой мира, он выиграл два турнира "Большого Шлема" - US Open и Australian Open.

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