Коронавирус имеет животное происхождение, - ВОЗ
21 апреля, 2020, 13:42
Коронавирус COVID-19 имеет животное происхождение
Об этом заявила официальный представитель ВОЗ Фадела Шаиб на брифинге в Женеве, сообщает Reuters.
Шаиб отметила, что на данном этапе невозможно определить точный источник коронавируса.
"ВОЗ основывается на научных данных. Мы считаем, что происхождение этого вируса животное", - ответила она предположение о том, что коронавирус мог быть создан в лаборатории.
Ранее сообщалось, что трое жителей округа Уэстчестер, штат Нью-Йорк, подали в суд на Всемирную организацию здравоохранения за сокрытия пандемии коронавируса.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
19 апреля, 2020 Мускатный орех. Как мир в монополию играл
-
17 апреля, 2020 Имаго Януковича. Зачем Зеленскому дела Чорновол и Вятровича?
-
17 апреля, 2020 Политический стриптиз ГБР
-
-
17 апреля, 2020 Разрыв мозга - 5 книг, без которых трудно обойтись
Читайте также
-
17 апреля, 2020 Имаго Януковича. Зачем Зеленскому дела Чорновол и Вятровича?
-
17 апреля, 2020 Политический стриптиз ГБР
-