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Espreso.tvОбществоКоронавирус имеет животное происхождение, - ВОЗ

Коронавирус имеет животное происхождение, - ВОЗ


фото: reuters
Коронавирус COVID-19 имеет животное происхождение

Об этом заявила официальный представитель ВОЗ Фадела Шаиб на брифинге в Женеве, сообщает Reuters.

Шаиб отметила, что на данном этапе невозможно определить точный источник коронавируса.

"ВОЗ основывается на научных данных. Мы считаем, что происхождение этого вируса животное", - ответила она предположение о том, что коронавирус мог быть создан в лаборатории.

Ранее сообщалось, что трое жителей округа Уэстчестер, штат Нью-Йорк, подали в суд на Всемирную организацию здравоохранения за сокрытия пандемии коронавируса.

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