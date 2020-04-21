Коронавирус имеет животное происхождение, - ВОЗ

21 апреля, 2020, 13:42

Коронавирус COVID-19 имеет животное происхождение

Об этом заявила официальный представитель ВОЗ Фадела Шаиб на брифинге в Женеве, сообщает Reuters.

Шаиб отметила, что на данном этапе невозможно определить точный источник коронавируса.

"ВОЗ основывается на научных данных. Мы считаем, что происхождение этого вируса животное", - ответила она предположение о том, что коронавирус мог быть создан в лаборатории.

Ранее сообщалось, что трое жителей округа Уэстчестер, штат Нью-Йорк, подали в суд на Всемирную организацию здравоохранения за сокрытия пандемии коронавируса.