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Espreso.tvОбществоГрузия продляет чрезвычайное положение до 22 мая

Грузия продляет чрезвычайное положение до 22 мая


фото: reuters
В Грузии режим чрезвычайного положения из-за угрозы распространения коронавируса будет продлен до 22 мая

Об этом сообщил советник премьер-министра по международным делам Ираклий Чиковани, передает Грузия Online.

Ранее введен режим чрезвычайного положения должен был продолжаться до 10 мая.

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"Правительство Грузии направило официальное обращение к президенту Грузии о том, чтобы продолжить чрезвычайное положение до 22 мая включительно", - заявил Чиковани.

Напомним, чрезвычайное положение Грузия ввела 21 марта. На тот момент было зафиксировано лишь 47 случаев заражения. Через неделю власти страны усилили карантин, объявив о введении комендантского часа, который запрещает передвижение на улице пешком и на транспорте с 21:00 до 6:00 утра.

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