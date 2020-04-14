Грузия закрыла четыре крупнейших города из-за карантина

14 апреля, 2020, 17:32

Власти Грузии решили продлить режим чрезвычайного положения в стране, а также усилили карантин из-за угрозы распространения коронавируса

Об этом сообщает телеканал Rustavi2.

По словам премьер-министра страны Георгия Гахарии, режим ЧП в стране продлится до 10 мая.

Также с 21:00 15 апреля закрываются на въезд и выезд четыре крупнейших города страны: Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси. Гахария объяснил, что это делается для "сокращение мобильности" в указанных местах.

Известно о 296 случаях коронавируса в Грузии и 3 смертях от COVID-19. Первый случай заражения в стране был зафиксирован 26 февраля, первая смерть - 4 апреля. С 30 марта в стране действует комендантский час.