Украинский клуб вдвое снизил зарплаты футболистам
8 апреля, 2020, 16:33
Руководство ривненского "Вереса" приняло решение снизить зарплаты футболистам на 50%
Об этом сообщает официальный сайт футбольного клуба.
Снижение зарплат планируется до 15-го июня 2020 года и будет действовать, пока в Украине продлится карантин из-за пандемии коронавируса. Снизить заработную плату на 50% было совместным решением администрации клуба, руководства и самих футболистов.
Ривненский "Верес" выступает во второй лиге Украины, в группе А. После 20-ти матчей команда идет на третьем месте и отстает от первого места на 5 очков.
- 26 марта футболисты берлинского "Унион" отказались от своих зарплат на время финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
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