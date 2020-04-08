Украинский клуб вдвое снизил зарплаты футболистам

8 апреля, 2020, 16:33

Руководство ривненского "Вереса" приняло решение снизить зарплаты футболистам на 50%

Об этом сообщает официальный сайт футбольного клуба.

Снижение зарплат планируется до 15-го июня 2020 года и будет действовать, пока в Украине продлится карантин из-за пандемии коронавируса. Снизить заработную плату на 50% было совместным решением администрации клуба, руководства и самих футболистов.

Ривненский "Верес" выступает во второй лиге Украины, в группе А. После 20-ти матчей команда идет на третьем месте и отстает от первого места на 5 очков.