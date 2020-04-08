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Espreso.tvСпортУкраинский клуб вдвое снизил зарплаты футболистам

Украинский клуб вдвое снизил зарплаты футболистам


фото: nkveres.club
Руководство ривненского "Вереса" приняло решение снизить зарплаты футболистам на 50%

Об этом сообщает официальный сайт футбольного клуба.

Снижение зарплат планируется до 15-го июня 2020 года и будет действовать, пока в Украине продлится карантин из-за пандемии коронавируса. Снизить заработную плату на 50% было совместным решением администрации клуба, руководства и самих футболистов.

Ривненский "Верес" выступает во второй лиге Украины, в группе А. После 20-ти матчей команда идет на третьем месте и отстает от первого места на 5 очков.

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