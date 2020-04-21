Футболист российского клуба умер во время тренировки

21 апреля, 2020, 09:16

Во время тренировки умер 22-летний футболист московского "Локомотива" Иннокентий Самохвалов

Об этом сообщает официальный сайт "Локомотива".

Самохвалов, который играл за фарм-клуб "Локомотива" - "Казанку" - умер на 23-м году жизни 20 апреля.

Футболисту стало плохо во время индивидуальной тренировки. Причиной смерти стала сердечная недостаточность. У игрока остались жена и сын.

Самохвалов был воспитанником "Локомотива", однако за первую команду не сыграл ни одного матча и выступал за "Казанку", которая играет в третьем дивизионе.

Напомним, 14 апреля в Бразилии 22-летний футболист клуба "Гуарин" Тьяго Кортес внезапно умер во время сеанса физиотерапии.