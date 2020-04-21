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Espreso.tvСпортФутболист российского клуба умер во время тренировки

Футболист российского клуба умер во время тренировки


фото: fckazanka.ru
Во время тренировки умер 22-летний футболист московского "Локомотива" Иннокентий Самохвалов

Об этом сообщает официальный сайт "Локомотива".

Самохвалов, который играл за фарм-клуб "Локомотива" - "Казанку" - умер на 23-м году жизни 20 апреля.

Футболисту стало плохо во время индивидуальной тренировки. Причиной смерти стала сердечная недостаточность. У игрока остались жена и сын.

Самохвалов был воспитанником "Локомотива", однако за первую команду не сыграл ни одного матча и выступал за "Казанку", которая играет в третьем дивизионе.

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