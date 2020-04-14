В Бразилии 22-летний футболист умер во время сеанса физиотерапии

14 апреля, 2020, 13:31

В Бразилии 22-летний футболист клуба "Гуарин" Тьяго Кортес внезапно умер во время сеанса физиотерапии

Об этом сообщает "Гуарин" в Instagram.

Кортес восстанавливался от травмы и отправился на сеанс физиотерапии в одну из больниц. Там футболисту неожиданно стало плохо, и он умер.

Официального заключения врачей о причинах смерти Кортеса пока не обнародованы.

"Гуарани" в трауре. Наш защитник Тьяго Кортес умер в понедельник. Он входил в состав нашей команды. Мы в смятении после его смерти. Мы можем только высказывать благодарность за то, что мы видели его отдачу на поле и отличные отношения, которые он построил с командой. Желаем его семьи сил. Покойся с миром, Кортес ", - говорится в заявлении клуба.

Напомним, 13 апреля 20-летний футболист эквадорского клуба "Гуякиль" Эдвин Эспиноза был застрелен у своего дома .

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