В Бразилии 22-летний футболист умер во время сеанса физиотерапии
Об этом сообщает "Гуарин" в Instagram.
Кортес восстанавливался от травмы и отправился на сеанс физиотерапии в одну из больниц. Там футболисту неожиданно стало плохо, и он умер.
Официального заключения врачей о причинах смерти Кортеса пока не обнародованы.
"Гуарани" в трауре. Наш защитник Тьяго Кортес умер в понедельник. Он входил в состав нашей команды. Мы в смятении после его смерти. Мы можем только высказывать благодарность за то, что мы видели его отдачу на поле и отличные отношения, которые он построил с командой. Желаем его семьи сил. Покойся с миром, Кортес ", - говорится в заявлении клуба.
O Guarany está de luto. Faleceu na tarde desta segunda (13), em Florianópolis nosso zagueiro Tiago Cortes. O atleta estava compondo o elenco atual do clube . Sua partida nos deixa consternados. Só temos a agradecer lembrar com carinho o empenho de Tiago ea ótima relação construida nos meses de convivência no Estrela d'Alva . Desejamos muita força para a família de Tiago. Descansa em paz, Cortes.
- Напомним, 13 апреля 20-летний футболист эквадорского клуба "Гуякиль" Эдвин Эспиноза был застрелен у своего дома .
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