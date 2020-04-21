Футболист "Динамо" Бурда назвал двух тренеров своей мечты
21 апреля, 2020, 22:22
Защитник "Динамо" Никита Бурда мечтает сыграть под руководством испанского тренера Хосепа Гвардиолы и немецкого специалиста Юргена Клоппа
Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба
"Под руководством которого из известных иностранных тренеров хотелось бы поиграть? Это Хосеп Гвардиола и Юрген Клопп. Думаю, это два сильнейших тренера на данный момент", - сказал Никита Бурда.
В текущем сезоне 25-летний центрбэк провел 10 матчей, где забил 1 гол. Ориентировочная трансферная стоимость составляет 2,8 млн евро.
- 4 февраля стало известно, что Бурда считает, что в сборной Украины Андрея Шевченко на посту главного тренера может достойно заменить Сергей Ребров.
Читайте также
-
-
19 апреля, 2020 Мускатный орех. Как мир в монополию играл
-
17 апреля, 2020 Имаго Януковича. Зачем Зеленскому дела Чорновол и Вятровича?
-
17 апреля, 2020 Политический стриптиз ГБР
-
Читайте также
-
19 апреля, 2020 Мускатный орех. Как мир в монополию играл
-
17 апреля, 2020 Имаго Януковича. Зачем Зеленскому дела Чорновол и Вятровича?
-
17 апреля, 2020 Политический стриптиз ГБР