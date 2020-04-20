 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ соборе УПЦ МП в Днепре прихожан причащали из одной ложки

В соборе УПЦ МП в Днепре прихожан причащали из одной ложки

Во время пасхального богослужения в Свято-Троицком кафедральном соборе УПЦ МП в Днепре священнослужителей снова увидели за причащением прихожан с одной ложки

Об этом сообщает Информатор .

Сейчас полицейские Днепровского управления полиции выясняют все обстоятельства ситуации и разбираются в произошедшем.

Напомним, что в Днепре уже открыли одно производство из-за нарушения правил карантина в кафедральном Свято-Троицком соборе. Дело открыли из-за скопления людей в церкви на вечерней службе 17 апреля.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

 

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 апреля, 2020 понедельник

больше новостей

20 апреля, 2020 понедельник

19 апреля, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать