В соборе УПЦ МП в Днепре прихожан причащали из одной ложки
20 апреля, 2020, 17:31
Во время пасхального богослужения в Свято-Троицком кафедральном соборе УПЦ МП в Днепре священнослужителей снова увидели за причащением прихожан с одной ложки
Об этом сообщает Информатор .
Сейчас полицейские Днепровского управления полиции выясняют все обстоятельства ситуации и разбираются в произошедшем.
Напомним, что в Днепре уже открыли одно производство из-за нарушения правил карантина в кафедральном Свято-Троицком соборе. Дело открыли из-за скопления людей в церкви на вечерней службе 17 апреля.
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