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Espreso.tvОбществоВ Днипре открыли дело за нарушение карантина в соборе УПЦ (МП)

В Днипре открыли дело за нарушение карантина в соборе УПЦ (МП)


фото: Укрінформ
В Днипре открыли производство из-за нарушения правил карантина в кафедральном Свято-Троицком соборе Украинской православной церкви (Московского патриархата)

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

Дело открыли из-за скопления людей в церкви на вечерней службе 17 апреля. Производство начали по части 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил).

На сайте Днепропетровской епархии УПЦ (МП) говорится, что в тот вечер в соборе службу провел управляющий Днепропетровской епархией митрополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней.

Ранее председатель Днепропетровской ОГА и руководители областной полиции призвали днипрян праздновать Пасху дома.

Председатель ОГА Александр Бондаренко рекомендовал жителям области с 13:00 субботы до 6:00 понедельника не выходить из дома.

В Днипре же местные власти ввели ограничения на передвижение транспортом. С 13:00 субботы до 18:00 понедельника. Даже работники критической инфрастуры должны показывать справку с места работы с указанными часами рабочего дня.

По состоянию на 18 апреля на Днепропетровщине лабораторно подтверждены 107 случаев коронавирусной инфекции.

  • Напомним, 18 апреля управляющий делами Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич) призвал верующих прийти в храм на территории Киево-Печерской лавры и получить благодатный огонь.

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