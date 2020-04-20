 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Ровно коронавирус повторно подтвердили у четырех пациентов, которых готовили к выписке

В Ровно коронавирус повторно подтвердили у четырех пациентов, которых готовили к выписке


фото: Укрінформ
В четырех пациентов, в Киеве уже готовили к выписке, повторно обнаружили коронавирус

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава облгосадминистрации Виталий Коваль.

"В четырех пациентов, готовились к выписке, наличие вируса, к сожалению, подтверждено повторно. По состоянию на утро 20 апреля на Ровенщине зарегистрировано 5 новых случаев заболевания COVID-19. Это жители Ровно в возрасте от 34 до 52 лет", - написал Коваль .

По его словам, сейчас Ровенский областной лабораторный центр проверяет более 60 проб на коронавирус.

Как сообщили корреспонденту агентства в областном оперативном штабе противодействия коронавируса, по состоянию на 20 апреля на Ровенщине зарегистрировано 319 случаев заболевания COVID-19, из них - 11 летальных.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine.

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 апреля, 2020 понедельник

19 апреля, 2020 воскресенье

больше новостей

20 апреля, 2020 понедельник

19 апреля, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать