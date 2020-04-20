В Ровно коронавирус повторно подтвердили у четырех пациентов, которых готовили к выписке
Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава облгосадминистрации Виталий Коваль.
"В четырех пациентов, готовились к выписке, наличие вируса, к сожалению, подтверждено повторно. По состоянию на утро 20 апреля на Ровенщине зарегистрировано 5 новых случаев заболевания COVID-19. Это жители Ровно в возрасте от 34 до 52 лет", - написал Коваль .
По его словам, сейчас Ровенский областной лабораторный центр проверяет более 60 проб на коронавирус.
Как сообщили корреспонденту агентства в областном оперативном штабе противодействия коронавируса, по состоянию на 20 апреля на Ровенщине зарегистрировано 319 случаев заболевания COVID-19, из них - 11 летальных.
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