В Ровно коронавирус повторно подтвердили у четырех пациентов, которых готовили к выписке

20 апреля, 2020, 14:26

В четырех пациентов, в Киеве уже готовили к выписке, повторно обнаружили коронавирус

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава облгосадминистрации Виталий Коваль.

"В четырех пациентов, готовились к выписке, наличие вируса, к сожалению, подтверждено повторно. По состоянию на утро 20 апреля на Ровенщине зарегистрировано 5 новых случаев заболевания COVID-19. Это жители Ровно в возрасте от 34 до 52 лет", - написал Коваль .

По его словам, сейчас Ровенский областной лабораторный центр проверяет более 60 проб на коронавирус.

Как сообщили корреспонденту агентства в областном оперативном штабе противодействия коронавируса, по состоянию на 20 апреля на Ровенщине зарегистрировано 319 случаев заболевания COVID-19, из них - 11 летальных.

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