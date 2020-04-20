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Espreso.tvОбществоНа Донбассе погиб украинский военный, еще двое ранены

На Донбассе погиб украинский военный, еще двое ранены

В понедельник, 20 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации трижды открывали огонь по позициям Объединенных сил

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Два факта нарушений зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Так, оккупационные войска из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстреляли подразделения ООС у населенного пункта Пивденне. По защитникам Новоалександровки вел огонь вражеский снайпер.

Вблизи Марьинки в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг применил ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

В результате действий российских оккупантов двое военнослужащих получили ранения. Еще один украинский воин получил ранения, не совместимые с жизнью.

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