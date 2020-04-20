На Донбассе погиб украинский военный, еще двое ранены
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
Два факта нарушений зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".
Так, оккупационные войска из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстреляли подразделения ООС у населенного пункта Пивденне. По защитникам Новоалександровки вел огонь вражеский снайпер.
Вблизи Марьинки в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг применил ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.
В результате действий российских оккупантов двое военнослужащих получили ранения. Еще один украинский воин получил ранения, не совместимые с жизнью.
- Днем 20 апреля сообщалось, что украинский военный получил пулевое ранение .
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