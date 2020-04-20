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Espreso.tvОбществоНа Донбассе получил пулевое ранение украинский военный

На Донбассе получил пулевое ранение украинский военный

20 апреля на Донетчине в результате очередного обстрела со стороны вооруженных формирований России один военнослужащий ВСУ получил пулевое ранение

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Эвакуационной техникой пострадавший был доставлен в лечебное учреждение и ему оказана медицинская помощь. Состояние здоровья раненого удовлетворительное.

Как заявили в штабе, огнем военнослужащие подавили вражескую активность. Потери противника уточняются.

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