На Донбассе получил пулевое ранение украинский военный
20 апреля, 2020, 15:30
20 апреля на Донетчине в результате очередного обстрела со стороны вооруженных формирований России один военнослужащий ВСУ получил пулевое ранение
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
Эвакуационной техникой пострадавший был доставлен в лечебное учреждение и ему оказана медицинская помощь. Состояние здоровья раненого удовлетворительное.
Как заявили в штабе, огнем военнослужащие подавили вражескую активность. Потери противника уточняются.
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