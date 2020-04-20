Качество воздуха в Киеве близко к обычному, - Укргидрометцентр
Об этом сообщил заместитель директора Украинского гидрометеорологического центра Анатолий Прокопенко, передает Радио Свобода .
"Благодаря усилиям наших пожарных и некотором изменении синоптической ситуации, в частности, это изменение направления ветра и местами небольшие кратковременные дожди, качество атмосферного воздуха в Житомирской, Киевской областях, где наблюдались наибольшие очаги пожара, а также в Киеве значительно улучшилось", - сказал Прокопенко.
По его словам, если 19 апреля метеостанции Житомирской, Киевской, Черниговской, Винницкой и Полтавской областей отмечали задымленность или дым, то по состоянию на утро 20 апреля этот явление уже отсутствует.
Он добавил, что качество воздуха в Киеве близко к обычному для этого периода весны.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
- Напомним, что в Житомирской области локализовано два из четырех активных очагов пожара , в Зоне отчуждения - один из четырех проблемных очагов.
Читайте также
-
-
19 апреля, 2020 Мускатный орех. Как мир в монополию играл
-
17 апреля, 2020 Имаго Януковича. Зачем Зеленскому дела Чорновол и Вятровича?
-
17 апреля, 2020 Политический стриптиз ГБР
-
Читайте также
-
19 апреля, 2020 Мускатный орех. Как мир в монополию играл
-
17 апреля, 2020 Имаго Януковича. Зачем Зеленскому дела Чорновол и Вятровича?
-
17 апреля, 2020 Политический стриптиз ГБР