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Espreso.tvОбществоКачество воздуха в Киеве близко к обычному, - Укргидрометцентр

Качество воздуха в Киеве близко к обычному, - Укргидрометцентр

Качество атмосферного воздуха в Киевской области, Житомирской и в Киеве значительно улучшилась

Об этом сообщил заместитель директора Украинского гидрометеорологического центра Анатолий Прокопенко, передает Радио Свобода .

"Благодаря усилиям наших пожарных и некотором изменении синоптической ситуации, в частности, это изменение направления ветра и местами небольшие кратковременные дожди, качество атмосферного воздуха в Житомирской, Киевской областях, где наблюдались наибольшие очаги пожара, а также в Киеве значительно улучшилось", - сказал Прокопенко.

По его словам, если 19 апреля метеостанции Житомирской, Киевской, Черниговской, Винницкой и Полтавской областей отмечали задымленность или дым, то по состоянию на утро 20 апреля этот явление уже отсутствует.

Он добавил, что качество воздуха в Киеве близко к обычному для этого периода весны.

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