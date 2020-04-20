В Чернобыльской зоне локализировали один очаг пожара, на Житомирщине - два
20 апреля, 2020, 12:41
В Житомирской области локализировали два из четырех активных очагов пожара, в Зоне отчуждения – один из четырех проблемных очагов
Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в Facebook.
"По итогам работы вчера и ночью - утром провели облет зон пожаров. По Чернобылю. В зоне с 4 очагов один локализирован. По Житомиру - с 4 локализировано 2. При этом не очень хороший на сегодня прогноз относительно ветра - до 20 м / с - это сильный ветер. Наземные силы и авиация работают как надо!" - написал Аваков.
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