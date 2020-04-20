Геращенко обещает наказать священников, которые на Пасху нарушили карантин

20 апреля, 2020, 19:08

Всех священнослужителей, которые на Пасху 19 апреля нарушили карантин в храмах, привлекут к ответственности

Об этом заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил в эфире одного из телеканалов, передает 24 канал.

По словам Геращенко, если кто-то из прихожан заболеет или умрет - это может быть условный срок, лишение свободы или штраф.

"Если статистика течение ближайшей недели-полутора покажет, что никто не заболел - это штраф или условный срок. Но никто оставлять это просто так не будет", - отметил Геращенко.

При этом он добавил, что большинство церковных служителей согласились с тем, что нужно соблюдать правила карантина и не пускать людей в храмы.

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