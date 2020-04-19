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Espreso.tvОбществоЗа рубежом от коронавируса выздоровели 50 украинцев, - МИД

За рубежом от коронавируса выздоровели 50 украинцев, - МИД


фото: Укрінформ
За рубежом после заболевания COVID-19 выздоровели 50 граждан Украины

Об этом сообщает Министерство иностранных дел в facebook.

По данным на 18:00 19 апреля по границей после коронавируса выздоровели 50 граждан Украины, а 7 умерли.

В частности, в Греции болезнь преодолели 22 украинца, в Польше - шесть, в Доминиканской Республике и Японии по четыре украинца, в Италии и Нигерии - по двое, в Бельгии, Великобритании, ОАЭ, Германии, Нидерландах, Португалии, Швеции, Швейцарии, Таиланде - по одному.

По данным МИД, 152 граждан Украины проходят лечение за границей в Италии - 121; Чехии - 6; в Испании - 5; Германии - 4; США - 2; в Австралии, Австрии, Мальте, Нигерии, ОАЭ, Португалии, России, Сейшельских островах, Сербии, Таиланде, Швеции - по 1.

Кроме того, 16 333 украинцев обратились за помощью в зарубежные дипломатические учреждения Украины в рамках программы "Защита".

По состоянию на 19 апреля в мире зафиксировано 2 364 642 случаев коронавируса. Выздоровели 607952 человек, умерли 162 525.

  • Напомним, по данным государственного Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 воскресенья, 19 апреля 2020 года, в Украине выявлено 5449 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 , из них 141 летальный, 347 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 343 новых случая.

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