За рубежом от коронавируса выздоровели 50 украинцев, - МИД
Об этом сообщает Министерство иностранных дел в facebook.
По данным на 18:00 19 апреля по границей после коронавируса выздоровели 50 граждан Украины, а 7 умерли.
В частности, в Греции болезнь преодолели 22 украинца, в Польше - шесть, в Доминиканской Республике и Японии по четыре украинца, в Италии и Нигерии - по двое, в Бельгии, Великобритании, ОАЭ, Германии, Нидерландах, Португалии, Швеции, Швейцарии, Таиланде - по одному.
По данным МИД, 152 граждан Украины проходят лечение за границей в Италии - 121; Чехии - 6; в Испании - 5; Германии - 4; США - 2; в Австралии, Австрии, Мальте, Нигерии, ОАЭ, Португалии, России, Сейшельских островах, Сербии, Таиланде, Швеции - по 1.
Кроме того, 16 333 украинцев обратились за помощью в зарубежные дипломатические учреждения Украины в рамках программы "Защита".
По состоянию на 19 апреля в мире зафиксировано 2 364 642 случаев коронавируса. Выздоровели 607952 человек, умерли 162 525.
- Напомним, по данным государственного Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 воскресенья, 19 апреля 2020 года, в Украине выявлено 5449 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 , из них 141 летальный, 347 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 343 новых случая.
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