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Espreso.tvМирВо время карантина в Чехии семьям с детьми выделяют 13 тыс. крон, ФОПам - 25 тыс.

Во время карантина в Чехии семьям с детьми выделяют 13 тыс. крон, ФОПам - 25 тыс.


фото: expats.cz
Правительство Чехии установил денежную помощь семьям, имеющим детей, и малым предпринимателям

Подробности рассказала чешская журналистка, редактор "Украинской журнала" (Прага) Ленка Вехово в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским, которая 18 апреля 2020 года вышла на Еспресо.TV .

"Родители, которые оказались с детьми, не важно один ребенок, или трое детей, но если они не могут идти на работу и вынужденных остаться с детьми, получают от государства около 13 тыс. крон. ФОПам предложили за первые 50 дней карантина 25 тыс. крон в качестве компенсации за то, что они не смогут выполнять свою предпринимательскую деятельность ", - отметила она.

На сегодня курс гривни к чешской кроны составляет 1 к 1.

"Конечно, здесь немного другие деньги надо платить за электричество, чем в Украине и т.д., но в принципе для основных вещей эти деньги вполне достаточно", - отметила Вехово.

"Приняты законы и должны уже выплачиваться деньги", - добавила журналистка.

Кроме того, руководство Чешской Республики планирует пойти на встречу крупным предпринимателям и взять на себя около 60% зарплатного фонда их наемных работников.

"Только потому чтобы предприятия не избавлялись от своих работников", - подчеркнула Вехово.

 

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