Во Флориде снова пускают на пляжи. Но те, кто потерял близких от Covid-19, считают это безумием

19 апреля, 2020, 10:18

Сотни людей хлынули на местные пляжи Флориды, как только их открыли после трех недель карантина, в связи с пандемией коронавируса

Когда полиция сняла ограждения при входе на пляжи, люди приветствовали их действия аплодисментами, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на украинскую службу Голоса Америки .

Флорида считается 8-мым штатом по количеству больных коронавирус в США. Здесь зафиксировано 24 753 человека, в которых подтвердили COVID-19.

726 человек умерли в штате от этого вируса.

Губернатора Флориды, республиканца Рона Десантиса, остро критиковали за медленную реакцию на вспышку коронавируса. Он объявил об обязательном пребывании жителей дома 1 апреля, через месяц после первого подтвержденного в штате случае COVID-19.

Теперь, по мнению губернатора, некоторые города штата могут возобновить работу пляжей и парков, если это сделать безопасно, с обеспечением социальной дистанции.

"Сделайте это правильно", - сказал Десантис, уточнив, что людям нужен свежий воздух.

Загорать на пляже не разрешено. Запрещены также полотенца и покрывала, грили, холодильники, пляжные кресла, а также приходить на пляж группами из десяти или более человек.

К примеру, на пляже Джексонвиль губернатор разрешил возобновить следующие виды деятельности:

прогулки, рыбалка, плавание, серфинг, уход за животными.

Этот пляж работает с 6 до 11 утра и с 5 до 8 вечера.

Вместе с тем, далеко не все соблюдают установленные предписаний.

Между тем, не все жители - в восторге от идеи открытия пляжей.

Жительница Джексонвиль Дебора Мелвин, которая потеряла из-за коронавируса друзей и членов семьи, критикует решение губернатора.

"Это действительно безумно плохая идея. Я боюсь. Я боюсь за себя. Люди должны пользоваться здравым смыслом ", - сказала женщина местным журналистам.

Другая жительница Джексонвиля Аманда Кампос довольна возможностью прогуляться на пляже: "Это свежий воздух. Люди могут выйти на прогулку, ничего страшного. Мы не говорим об открытии клубов, это не закрытое помещение ".

Об открытии пляжей объявили во время, когда президент США Дональд Трамп заявил о намерении возобновить работу экономики страны.