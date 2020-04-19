В Почаевской лавре от коронавируса умер монах, - СМИ

19 апреля, 2020, 17:35

В Почаевской лавре на Тернопольщине умер монах, который, по неофициальной информации, был заражен COVID-19

Об этом сообщает "Тернопольская газета" .

Монах умер 19 апреля, на 77-м году жизни. Отца Аверкия характеризуют как замечательного, доброго и скромного человека, который не участвовал в спорах и имел огромный авторитет среди братии.

В последнее время монах не появлялся на людях. По информации источников издания, у отца Аверкия был коронавирус, однако пока официального подтверждения этой информации нет.

Напомним, 19 апреля в Тернопольской области полиция зафиксировала на Пасху нарушение карантина в Почаевской лавре .

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine