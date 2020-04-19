В Почаевской лавре от коронавируса умер монах, - СМИ
19 апреля, 2020, 17:35
В Почаевской лавре на Тернопольщине умер монах, который, по неофициальной информации, был заражен COVID-19
Об этом сообщает "Тернопольская газета" .
Монах умер 19 апреля, на 77-м году жизни. Отца Аверкия характеризуют как замечательного, доброго и скромного человека, который не участвовал в спорах и имел огромный авторитет среди братии.
В последнее время монах не появлялся на людях. По информации источников издания, у отца Аверкия был коронавирус, однако пока официального подтверждения этой информации нет.
- Напомним, 19 апреля в Тернопольской области полиция зафиксировала на Пасху нарушение карантина в Почаевской лавре .
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