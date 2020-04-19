 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Почаевской лавре от коронавируса умер монах, - СМИ

В Почаевской лавре от коронавируса умер монах, - СМИ


фото: twitter
В Почаевской лавре на Тернопольщине умер монах, который, по неофициальной информации, был заражен COVID-19

Об этом сообщает "Тернопольская газета" .

Монах умер 19 апреля, на 77-м году жизни. Отца Аверкия характеризуют как замечательного, доброго и скромного человека, который не участвовал в спорах и имел огромный авторитет среди братии.

В последнее время монах не появлялся на людях. По информации источников издания, у отца Аверкия был коронавирус, однако пока официального подтверждения этой информации нет.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 апреля, 2020 воскресенье

больше новостей

19 апреля, 2020 воскресенье

18 апреля, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать