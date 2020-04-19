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Espreso.tvОбществоВ ОП назвали количество украинцев, посетивших богослужения на Пасху

В ОП назвали количество украинцев, посетивших богослужения на Пасху


фото: Укрінформ
В Офисе президента заявили, что на Пасху богослужения посетили 130 тыс. украинцев

Об этом сообщила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель в facebook.

По ее словам, богослужения на Пасху посетили 130 тыс. украинцев, в то время как в прошлом году этот показатель достиг 7,5 млн человек.

"По данным Национальной полиции, только 130 тыс. верующих посетили богослужение в этом году, по сравнению с 7,5 млн в прошлом году. Конечно, иногда ситуация выходила из-под контроля, как, например, в Святогорске на Донетчине, где в церкви, не соблюдая правила защиты - без масок и дистанцирования - собралось около 300 человек ", - написала Мендель.

По ее словам, через неделю можно ожидать вспышку коронавируса COVID-19 в Святогорске.

  • Напомним, 19 апреля, из-за скопления людей на Пасху в Святогорской лавре в Донецкой области полиция возбудила уголовное дело .

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