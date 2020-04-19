В Одесской области от коронавируса умер семейный врач

19 апреля, 2020, 21:22

В Подольске, Одесской области от COVID-19 умер 60-летний семейный врач

Об этом сообщил глава Одесской ОГА Максим Куцый в facebook.

"Мужчина был госпитализирован 17 апреля в состоянии средней тяжести и с имеющимися хроническими заболеваниями. Но сегодня утром, в связи с прогрессивным ухудшением состояния и нарастанием дыхательной недостаточности, пациента перевели на ИВЛ. К сожалению, несколько часов назад он ушел из жизни. ", - написал Куцый.

По его словам, по состоянию на 19:30 19 апреля подтверждено 137 случаев заболевания коронавирусом в Одесской области.

Напомним, по данным государственного Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 воскресенья, 19 апреля 2020, в Украине выявлено 5449 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 , из них 141 летальный, 347 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 343 новых случая.

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