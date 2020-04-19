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Espreso.tvОбществоВ Одесской области от коронавируса умер семейный врач

В Одесской области от коронавируса умер семейный врач


фото: Укрінформ
В Подольске, Одесской области от COVID-19 умер 60-летний семейный врач

Об этом сообщил глава Одесской ОГА Максим Куцый в facebook.

"Мужчина был госпитализирован 17 апреля в состоянии средней тяжести и с имеющимися хроническими заболеваниями. Но сегодня утром, в связи с прогрессивным ухудшением состояния и нарастанием дыхательной недостаточности, пациента перевели на ИВЛ. К сожалению, несколько часов назад он ушел из жизни. ", - написал Куцый.

По его словам, по состоянию на 19:30 19 апреля подтверждено 137 случаев заболевания коронавирусом в Одесской области.

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