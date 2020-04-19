В МЗ предупредили о возможной вспышке COVID-19 после Пасхи

19 апреля, 2020, 21:08

В Министерстве здравоохранения предупредили, что через 5-10 дней после Пасхи в Украине может произойти вспышка заболеваемости коронавирусом

Об этом заявила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак, сообщает ТСН.

По ее словам, это произойдет из-за того, что многие украинцы не соблюдались карантин и пошли в церкви, где и могли заразиться коронавирусом.

"По мнению эпидемиологов, и уже есть опыт определенный, на пятый-десятый день от такого массового скопления людей в определенных храмах мы можем ожидать рост заболеваемости. Так произошло и происходит после Вербного воскресенья. К большому сожалению, мы можем ожидать такую угрозу и через неделю практически", - сказала Микичак.

Напомним, 19 апреля в Министерстве здравоохранения заявили, что одной из причин всплеска заболеваемости коронавирусом в Украине стало массовое нарушение карантина на Вербное воскресенье.

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