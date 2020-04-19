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Espreso.tvОбществоВ Мариуполе от коронавируса выздоровела 95-летняя женщина

В Мариуполе от коронавируса выздоровела 95-летняя женщина


фото: Укрінформ
В Мариуполе после коронавирусной болезни COVID-19 выздоровела 95-летняя женщина

Об этом сообщил глава Донецкой военно-гражданской областной администрации Павел Кириленко в facebook.

По его словам, в Мариуполе от коронавирусной инфекции COVID-19 выздоровела 95-летняя женщина, а в Дружковке - 78-летняя пациентка.

"Выздоровели две женщины - 95-летняя пациентка из Мариуполя и 78-летняя - из Дружковки", - написал Кириленко.

Вместе с тем он добавил, что новый случай COVID-19 подтвержден у 59-летней жительницы Мариуполя - жены ранее обнаруженного больного коронавирусной болезнью. По информации медиков, состояние ее здоровья удовлетворительное.

"На сегодня имеем в области 16 случаев СOVID-19 лабораторно подтвержденных с начала объявления карантина. Из них 1 летальный, 10 завершились выздоровлением, 5 пациентов продолжают лечение", - отметил Кириленко.

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