В Мариуполе от коронавируса выздоровела 95-летняя женщина

19 апреля, 2020, 22:02

В Мариуполе после коронавирусной болезни COVID-19 выздоровела 95-летняя женщина

Об этом сообщил глава Донецкой военно-гражданской областной администрации Павел Кириленко в facebook.

По его словам, в Мариуполе от коронавирусной инфекции COVID-19 выздоровела 95-летняя женщина, а в Дружковке - 78-летняя пациентка.

"Выздоровели две женщины - 95-летняя пациентка из Мариуполя и 78-летняя - из Дружковки", - написал Кириленко.

Вместе с тем он добавил, что новый случай COVID-19 подтвержден у 59-летней жительницы Мариуполя - жены ранее обнаруженного больного коронавирусной болезнью. По информации медиков, состояние ее здоровья удовлетворительное.

"На сегодня имеем в области 16 случаев СOVID-19 лабораторно подтвержденных с начала объявления карантина. Из них 1 летальный, 10 завершились выздоровлением, 5 пациентов продолжают лечение", - отметил Кириленко.

Напомним, 5 апреля в Иране выздоровел 100-летний мужчина, который болел коронавирусной болезни COVOD-19.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine