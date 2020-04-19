В Мариуполе от коронавируса выздоровела 95-летняя женщина
Об этом сообщил глава Донецкой военно-гражданской областной администрации Павел Кириленко в facebook.
По его словам, в Мариуполе от коронавирусной инфекции COVID-19 выздоровела 95-летняя женщина, а в Дружковке - 78-летняя пациентка.
"Выздоровели две женщины - 95-летняя пациентка из Мариуполя и 78-летняя - из Дружковки", - написал Кириленко.
Вместе с тем он добавил, что новый случай COVID-19 подтвержден у 59-летней жительницы Мариуполя - жены ранее обнаруженного больного коронавирусной болезнью. По информации медиков, состояние ее здоровья удовлетворительное.
"На сегодня имеем в области 16 случаев СOVID-19 лабораторно подтвержденных с начала объявления карантина. Из них 1 летальный, 10 завершились выздоровлением, 5 пациентов продолжают лечение", - отметил Кириленко.
- Напомним, 5 апреля в Иране выздоровел 100-летний мужчина, который болел коронавирусной болезни COVOD-19.
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