В Иране после коронавируса выздоровел 100-летний мужчина
5 апреля, 2020, 18:14
В Иране выздоровел 100-летний мужчина, который болел коронавирусной болезни COVOD-19
Об этом сообщает Anadolu .
Отмечается, что мужчина в возрасте 100 лет оправился от коронавируса в городе Кум. Пациент проходил лечение в больнице почти неделю и уже выписан домой.
В Иране раньше COVID-19 вылечились пациенты в возрасте 90, 91, 102 и 106 лет.
По состоянию на 5 апреля, от коронавируса в Иране погибли 3603 человек, число инфицированных составляет 58226.
- Напомним, 27 марта стало известно, что в Иране 300 человек погибли и 1 тыс. отравились , употребляя спиртное в попытках защититься от коронавируса.
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