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Espreso.tvМирВ Иране после коронавируса выздоровел 100-летний мужчина

В Иране после коронавируса выздоровел 100-летний мужчина


фото: REUTERS
В Иране выздоровел 100-летний мужчина, который болел коронавирусной болезни COVOD-19

Об этом сообщает Anadolu .

Отмечается, что мужчина в возрасте 100 лет оправился от коронавируса в городе Кум. Пациент проходил лечение в больнице почти неделю и уже выписан домой.

В Иране раньше COVID-19 вылечились пациенты в возрасте 90, 91, 102 и 106 лет.

По состоянию на 5 апреля, от коронавируса в Иране погибли 3603 человек, число инфицированных составляет 58226.

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