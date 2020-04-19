В Харькове также образовался смог из-за пожаров

19 апреля, 2020, 20:05

В Харькове 19 апреля был зафиксирован высокий уровень загрязнения воздуха из-за пожаров

Об этом сообщает РБК-Украина .

Смог в Харькове и области образовался днем 19 апреля. Как сообщает ГСЧС в Харьковской области, накануне, 18 апреля, в области произошло 17 пожаров из-за сжигания сухой травы. Огнем было уничтожено около 3 га сухой растительности. В сети появились фотографии и публикации о существенном загрязнении воздуха.

Смог наблюдается не только в областном центре, но и в области.

На сайте Saveecobot, где публикуется информация о загрязнении воздуха, указывается, что в Харькове уровень загрязнения достиг 167 единиц. Показатели в пределах 150-200 единиц свидетельствуют, что состояние воздуха неудовлетворительное и может быть потенциально опасным.

Напомним, 18 апреля в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям заявили, что уровень загрязненности воздуха в Киеве снизится в начале следующей недели .

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