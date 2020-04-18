В ГСЧС рассказали, когда воздух в Киеве станет чище

18 апреля, 2020, 21:14

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям заявили, что уровень загрязненности воздуха в Киеве снизится в начале следующей недели

Об этом заявил глава ГСЧС Николай Чечеткин, сообщает официальный сайт президента Украины.

Чечеткин во время совещания с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что в ближайшие дни осадков не ожидается, спасатели создали резерв сил на случай осложнений. В начале следующей недели ветер изменит направление на северный, поэтому ожидается уменьшение влияния возгораний на загрязнение воздуха.

Угрозы объектам критической инфраструктуры Зоны отчуждения, таким как "Укрытие", хранилище радиационных отходов и т.д., нет.

Напомним, 18 апреля министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что причиной загрязнения воздуха в Киеве являются лесные пожары в Житомирской области.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine