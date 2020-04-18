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Espreso.tvОбществоВ ГСЧС рассказали, когда воздух в Киеве станет чище

В ГСЧС рассказали, когда воздух в Киеве станет чище


фото: dsns.gov.ua
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям заявили, что уровень загрязненности воздуха в Киеве снизится в начале следующей недели

Об этом заявил глава ГСЧС Николай Чечеткин, сообщает официальный сайт президента Украины.

Чечеткин во время совещания с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что в ближайшие дни осадков не ожидается, спасатели создали резерв сил на случай осложнений. В начале следующей недели ветер изменит направление на северный, поэтому ожидается уменьшение влияния возгораний на загрязнение воздуха.

Угрозы объектам критической инфраструктуры Зоны отчуждения, таким как "Укрытие", хранилище радиационных отходов и т.д., нет.

  • Напомним, 18 апреля министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что причиной загрязнения воздуха в Киеве являются лесные пожары в Житомирской области.

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