Украинский самолет-гигант "Мрия" доставил в Польшу рекордный медицинский груз. ВИДЕО

14 апреля, 2020, 20:13

Украинский самолет Ан-225 "Мрия" 14 апреля перевез в столицу Польши - Варшаву из Китая рекордный по объему груз медицинских средств в рамках борьбы с коронавирусом

Об этом сообщает ГП "Антонов" на своей странице в Facebook.

"За всю историю авиации такой объем груза еще никогда не перевозился внутри грузового отсека самолета. После загрузки крупнейший в мире транспортный самолет совершил перелет в Варшаву с приземлением на маршруте в аэропорту Алматы, Казахстан для дозаправки топливом и отдыха экипажа", - говорится в сообщении.

13 апреля "Мрия" вылетела из китайского аэропорта Тяньцзинь, где в нее загрузили около 100 тонн медикаментов, тестов для проведения лабораторных анализов, медицинских масок и других средств защиты, общим объемом около 1000 м3.

За посадкой Ан-225 в польском аэропорту Шопена, который вел прямую трансляцию события, наблюдали онлайн около 80 тыс. человек.



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