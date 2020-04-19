Германия требует от Китая объяснить обстоятельства вспышки COVID-19

19 апреля, 2020, 19:06

Германия требует от Китая объяснить обстоятельства вспышки коронавирусной болезни в Ухане

Об этом сообщает DW .

Германия присоединилась к странам, которые призывают руководство Китая прояснить обстоятельства распространения коронавируса в стране.

"Китайская сторона в ситуации мирового кризиса должна продемонстрировать полную открытость, особенно в вопросе возникновения вируса", - заявил министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии Герд Мюллер. По его словам, необходимо прояснить теорию возможного лабораторного происхождения возбудителя заболевания COVID-19.

В свою очередь, руководитель лаборатории института вирусологии в китайском городе Ухань Юань Чжимин отверг возможность подобного происхождения вируса.

"Команда ученых точно знает, какого рода исследования проводят в институте и как там обращаются с вирусами и образцами. Ни один сотрудник лаборатории не был заражен", - заверил Чжимин.

Американский телеканал Fox News ранее сообщил, что первым человеком, заразившимся новым вирусом, стал сотрудник этой лаборатории.

Напомним, 18 апреля президент США Дональд Трамп уверен, что Китай скрывает настоящее количество летальных случаев от коронавируса.

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