Германия требует от Китая объяснить обстоятельства вспышки COVID-19
Об этом сообщает DW .
Германия присоединилась к странам, которые призывают руководство Китая прояснить обстоятельства распространения коронавируса в стране.
"Китайская сторона в ситуации мирового кризиса должна продемонстрировать полную открытость, особенно в вопросе возникновения вируса", - заявил министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии Герд Мюллер. По его словам, необходимо прояснить теорию возможного лабораторного происхождения возбудителя заболевания COVID-19.
В свою очередь, руководитель лаборатории института вирусологии в китайском городе Ухань Юань Чжимин отверг возможность подобного происхождения вируса.
"Команда ученых точно знает, какого рода исследования проводят в институте и как там обращаются с вирусами и образцами. Ни один сотрудник лаборатории не был заражен", - заверил Чжимин.
Американский телеканал Fox News ранее сообщил, что первым человеком, заразившимся новым вирусом, стал сотрудник этой лаборатории.
- Напомним, 18 апреля президент США Дональд Трамп уверен, что Китай скрывает настоящее количество летальных случаев от коронавируса.
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