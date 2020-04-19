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Espreso.tvМирГермания требует от Китая объяснить обстоятельства вспышки COVID-19

Германия требует от Китая объяснить обстоятельства вспышки COVID-19


фото: REUTERS
Германия требует от Китая объяснить обстоятельства вспышки коронавирусной болезни в Ухане

Об этом сообщает DW .

Германия присоединилась к странам, которые призывают руководство Китая прояснить обстоятельства распространения коронавируса в стране.

"Китайская сторона в ситуации мирового кризиса должна продемонстрировать полную открытость, особенно в вопросе возникновения вируса", - заявил министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии Герд Мюллер. По его словам, необходимо прояснить теорию возможного лабораторного происхождения возбудителя заболевания COVID-19.

В свою очередь, руководитель лаборатории института вирусологии в китайском городе Ухань Юань Чжимин отверг возможность подобного происхождения вируса.

"Команда ученых точно знает, какого рода исследования проводят в институте и как там обращаются с вирусами и образцами. Ни один сотрудник лаборатории не был заражен", - заверил Чжимин.

Американский телеканал Fox News ранее сообщил, что первым человеком, заразившимся новым вирусом, стал сотрудник этой лаборатории.

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