Трамп убежден, что Китай лжет о количестве погибших от COVID-19

18 апреля, 2020, 17:03

Президент США Дональд Трамп уверен, что Китай скрывает настоящее количество летальных случаев от коронавируса

Об этом Трамп написал в twitter.

По убеждению главы Белого дома, в Китае зафиксировано гораздо больше умерших от коронавируса, чем в США, однако Пекин скрывает реальные данные.

"Китай объявил об удвоении количества смертельных случаев от невидимой угрозы. Настоящая цифра наверняка гораздо выше этих данных и намного выше показателя США, даже нельзя сравнивать!" - написал Трамп.

Сейчас, по официальной информации, США лидируют по количеству подтвержденных случаев заражения и летальных исходов: коронавирус там подтвержден у 710 272 человек, из них 37 175 умерло и 63 510 выздоровели.

В Китае общее количество заболеваний составляет 50 333, летальных случаев - 3 869.

China has just announced a doubling in the number of their deaths from the Invisible Enemy. It is far higher than that and far higher than the US, not even close! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 17, 2020

Напомним, 17 апреля в Китае власти города Ухань пересчитали количество умерших пациентов с коронавирусом и количество инфицированных и обнаружили еще более 1,2 тыс. летальных исходов.

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