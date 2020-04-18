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Espreso.tvМирТрамп убежден, что Китай лжет о количестве погибших от COVID-19

Трамп убежден, что Китай лжет о количестве погибших от COVID-19


фото: REUTERS
Президент США Дональд Трамп уверен, что Китай скрывает настоящее количество летальных случаев от коронавируса

Об этом Трамп написал в twitter.

По убеждению главы Белого дома, в Китае зафиксировано гораздо больше умерших от коронавируса, чем в США, однако Пекин скрывает реальные данные.

"Китай объявил об удвоении количества смертельных случаев от невидимой угрозы. Настоящая цифра наверняка гораздо выше этих данных и намного выше показателя США, даже нельзя сравнивать!" - написал Трамп.

Сейчас, по официальной информации, США лидируют по количеству подтвержденных случаев заражения и летальных исходов: коронавирус там подтвержден у 710 272 человек, из них 37 175 умерло и 63 510 выздоровели.

В Китае общее количество заболеваний составляет 50 333, летальных случаев - 3 869.

  • Напомним, 17 апреля в Китае власти города Ухань пересчитали количество умерших пациентов с коронавирусом и количество инфицированных и обнаружили еще более 1,2 тыс. летальных исходов.

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