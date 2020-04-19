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Espreso.tvОбществоЭто победа жизни над смертью: Зеленский поблагодарил украинцев за сознательность на Пасху

Это победа жизни над смертью: Зеленский поблагодарил украинцев за сознательность на Пасху


фото: Укрінформ
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил украинцев за соблюдение карантина на Пасху

Об этом сообщает официальный сайт президента Украины.

По словам Зеленского, он благодарен главам ОГА и полиции за добросовестную работу, а также духовенство и верующим за гражданскую сознательность и соблюдение карантина на Пасху.

"В этом году на богослужение пришло 130 тыс. верующих. В прошлом году на Пасху в церквях собралось 7,5 млн прихожан. Эта разница показывает сознательность украинцев, наше бережное отношение к родным и близким. Мы действительно показали, что Пасха - это победа жизни над смертью", - сказал Зеленский.

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