Это победа жизни над смертью: Зеленский поблагодарил украинцев за сознательность на Пасху
19 апреля, 2020, 17:05
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил украинцев за соблюдение карантина на Пасху
Об этом сообщает официальный сайт президента Украины.
По словам Зеленского, он благодарен главам ОГА и полиции за добросовестную работу, а также духовенство и верующим за гражданскую сознательность и соблюдение карантина на Пасху.
"В этом году на богослужение пришло 130 тыс. верующих. В прошлом году на Пасху в церквях собралось 7,5 млн прихожан. Эта разница показывает сознательность украинцев, наше бережное отношение к родным и близким. Мы действительно показали, что Пасха - это победа жизни над смертью", - сказал Зеленский.
- Напомним, 19 апреля в Офисе президента заявили, что на Пасху богослужения посетили 130 тыс. украинцев.
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