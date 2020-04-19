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Espreso.tvОбществоАваков назвал основные версии возникновения пожаров на Житомирщине

Аваков назвал основные версии возникновения пожаров на Житомирщине


фото: Укрінформ
Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал две основные версии возникновения масштабных пожаров в Житомирской области

Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

Об этом Аваков заявил во время заседания оперативного штаба в Овруче.

"Первоначально пожары возникли в результате сильного сухого ветра, который оборвал электропровода. Однако мы имеем определенные факты, которые дают основания считать, что был умышленный поджог. Именно поэтому сегодня в Житомирской области работает группа специалистов МВД, которую возглавляет мой советник генерал Владислав Бухарев. Ведется следствие" - сказал Аваков.

По его словам, нельзя исключать и небрежного отношения к природе.

"Когда молодые люди странным образом развлекаются и в условиях сухой погоды, когда зимой не было снега, позволяют себе поджигать траву. За последние три дня мы задержали несколько человек, которых поймали на поджогах травы и мусора вдоль леса", - отметил Аваков.

Министр напомнил, что до сих пор продолжается ликвидация огня в Чернобыльской зоне.

"В Чернобыле продолжается тушение пожара, но ситуация полностью контролируется. Кроме того, мы все сделаем выводы из этой ситуации. Будут изменены правила действий в заповедных зонах, в том числе и в зоне отчуждения", - добавил Аваков.

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