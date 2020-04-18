Аваков назвал истинную причину загрязнения воздуха в Киеве

18 апреля, 2020, 16:06

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что причиной загрязнения воздуха в Киеве являются лесные пожары в Житомирской области

Об этом Аваков сообщил в twitter.

"Причина загрязнения воздуха возле Киева - пожары в Житомирской области. Прогорели 7 800 га лесной подстилки. Было 15 очагов, ликвидировано 6, локализовано 5, на 4 работаем", - написал Аваков.

По его словам, для тушения огня привлекли 3 самолета, пожарный поезд, 100 единиц спецтехники и более 600 человек. Министр также добавил карту возгораний.

Причина загрязнения воздуха вокруг Киева - серым на сх.- пожары в Житомирской обл. Прогорело 7800га лесной подстилки. Было 15 очагов, ликвидировано 6, локализован-5, на 4 работаем. Для тушения привлечено 3 самолета, пожпоезд, 100 ед. спецтехники и более 600 человек. Справимся! pic.twitter.com/NUHkf3mI1G - Arsen Avakov (@AvakovArsen) April 18, 2020

18 апреля стало известно, что в результате поджога сельхозугодий и выжигания травы в домохозяйствах на территории 9 лесхозов Житомирской области бушуют масштабные пожары. При наличии порывистого шквального ветра более 30 м/с огонь быстро распространился на большие площади лесов и дома. В частности, горят леса вблизи сел в Овручскому и Олевском районах.

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