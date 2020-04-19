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Espreso.tvОбщество18 апреля Киев стал самым загрязненным городом мира

18 апреля Киев стал самым загрязненным городом мира

По состоянию на 22:00 субботы, 18 апреля 2020 года, Киев занял первое место в списке городов мира с самым загрязненным воздухом

Об этом со ссылкой на индекс качества воздуха QIAir передает Еспресо.TV .

На тот момент индекс загрязнения воздуха в Киеве составлял 244 единицы, что означает "очень вредно для здоровья".

На втором месте - Шеньян (КНР), а на третьем - Джакарта (Индонезия).

Сейчас киев опустился на отметку №10.

 

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