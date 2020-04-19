В пригороде Киева поймали поджигателей сухостоя на мопедах без номеров

19 апреля, 2020, 07:12

Вечером в субботу, 18 апреля 2020 года, полиция Киевщины задержала двух молодых людей, которые могут быть причастны к поджогу сухостоя на берегу реки Ирпень вблизи сел Гатное и Белогородка Киево-Святошинского района

Им грозит до 153 тысяч гривен штрафа или до 5 лет заключения, передает Еспресо.TV.

"Как только полицейские обнаружили в сети интернет видео, где двое молодых людей на мотороллерах без номерных знаков подожгли камыш на берегу реки Ирпень, сразу начали их поиски", - рассказали правоохранители.

Работники Киево-Святошинского отдела полиции оперативно установили лиц, которые были зафиксированы на видео. Двух нарушителей доставили в отдел полиции, где с ними работают следователи. Это - 28 и 29-летние жители города Ирпеня. Полицейские изъяли их транспортные средства - мотороллеры, на которых они передвигались.

Информацию о поджоге внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. Ст. 245 (уничтожение или повреждение объектов растительного мира) Уголовного кодекса.

Решается вопрос об объявлении подозрения мужчинам.

Задержанию предшествовало размещение в сети видео, где прохожий обнаружил мужчин рядом с местом горения сухой травы и кустов. При этом молодые люди стояли и смотрели, как горит огонь, а в ответ на обвинения отрицали, что это они устроили поджог. Оба были на мотороллерах без номеров государственной регистрации, один из них имел шлем.

Автор видео сразу начал вызывать полицию.

Патриотическая сообщество Киева даже объявило денежное вознаграждение за их поимку размером 10 тыс. грн.

"Эти два черта не похожи на простых сельских жлобов, а больше похожи на наемников потому что: внешний вид, морозяться от камеры, ведут себя как мусора (спецслужбы), после поджога стояли и смотрели чтобы не погас (убеждались, выполненное ли задание), курить то камыш им не было смысла просто так", - комментировал ситуацию ветеран АТО-ООС Андрей Медведько.

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