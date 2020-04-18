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Espreso.tvОбществоЗеленский подписал закон об изменениях в госбюджет

Зеленский подписал закон об изменениях в госбюджет


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины" О Государственном бюджете Украины на 2020 год "

Об этом сообщает официальный сайт президента Украины.

В Офисе президента отметили, что изменения в государственный бюджет на текущий год внесены с целью оптимизации расходов в соответствии с внешних и внутренних вызовов, связанных с эпидемией коронавируса и мировым экономическим кризисом.

Согласно закону, образуется Фонд борьбы с коронавирусом в объеме 64,7 млрд грн. Эти средства будут направлены на первоочередные и приоритетные направления противодействия распространению COVID-19.

Кроме этого, в бюджете дополнительно предусмотрено 15,8 млрд грн для доплат к зарплате медработникам. В общем расходы Министерства здравоохранения увеличиваются на 16,4 млрд грн.

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