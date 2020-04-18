Из-за пандемии коронавируса США выделят фермерам $19 млрд

18 апреля, 2020, 10:39

Фермерам и владельцам ранчо в Соединенных Штатах Америки, пострадавшим от последствий пандемии COVID-19, выплатят $16 млрд. Еще три миллиарда выделят на приобретение фермерской продукции

Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на брифинге в Белом доме в пятницу, 17 апреля 2020 г., передает Еспресо.TV со ссылкой на DW.

Программа поддержки фермеров будет включать непосредственные выплаты производителям и массовые закупки мясной, молочной и сельскохозяйственной продукции.

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"Фермеры в США были вынуждены уничтожать свою продукцию, которую не всегда могут доставить вовремя из-за эпидемии, противоэпидемических мероприятий и снижения спроса. Несколько мясных заводов приостановили работу из-за вспышки коронавирусной инфекции среди работников", - отмечается в сообщении.

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