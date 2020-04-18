Возле Киево-Печерской Лавры выстроилась очередь за благодатным огнем

18 апреля, 2020, 21:51

В столице в Киево-Печерской Лавре представители УПЦ (МП), несмотря на карантин, раздают верующим Благодатный огонь, который прибыл из Иерусалима

Об этом сообщает ТСН .

Отмечается, что возле Киево-Печерсьткои Лавры образовалась очередь из мирян и священников. Людей пускают по одному, чтобы они могли взять огонь. Прихожане скопились и не всегда придерживаются дистанцию. Возле Лавры также дежурят несколько десятков правоохранителей.

Пока люди ждут у одного входа, то с другого выхода 20 м одна за одной заезжают и выезжают скорые.

По данным РБК-Украина, раздача благодатного огня происходит в Свято-Воскресенском. В храм пускают по одному. Верующие также раздают благодатный огонь друг другу на улице.

Напомним, 18 апреля в Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел благодатный огонь.

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