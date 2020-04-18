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Espreso.tvОбществоВ Иерусалиме сошел благодатный огонь. ВИДЕО

В Иерусалиме сошел благодатный огонь. ВИДЕО


фото: Укрінформ
В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел благодатный огонь

Об этом сообщает Укринформ .

Чин схождения благодатного огня совершил в часовне Гроба Господня Иерусалимский патриарх Феофил.

Церемонию ежегодно проводят в Великую Субботу перед Пасхой греческий Иерусалимский православный патриархат и Иерусалимский патриархат Армянской апостольской церкви. Для участия в церемонии в Иерусалим прибыли представители около 20 церквей.

Вынесение благодатного огня символизирует воскресение Иисуса Христа. Состоялся крестный ход вокруг храма Гроба Господня.

В этом году из-за пандемии коронавируса схождения благодатного огня в Иерусалиме состоялось без присутствия паломников и с ограниченным количеством участников.

Благодатный огонь в этом году будет по специальной процедуре доставляться ко всем православным верующим в разных странах, включая Украину.

 

 

 

 

 

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