В Иерусалиме сошел благодатный огонь. ВИДЕО

18 апреля, 2020, 15:13

В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел благодатный огонь

Об этом сообщает Укринформ .

Чин схождения благодатного огня совершил в часовне Гроба Господня Иерусалимский патриарх Феофил.

Церемонию ежегодно проводят в Великую Субботу перед Пасхой греческий Иерусалимский православный патриархат и Иерусалимский патриархат Армянской апостольской церкви. Для участия в церемонии в Иерусалим прибыли представители около 20 церквей.

Вынесение благодатного огня символизирует воскресение Иисуса Христа. Состоялся крестный ход вокруг храма Гроба Господня.

В этом году из-за пандемии коронавируса схождения благодатного огня в Иерусалиме состоялось без присутствия паломников и с ограниченным количеством участников.

Благодатный огонь в этом году будет по специальной процедуре доставляться ко всем православным верующим в разных странах, включая Украину.