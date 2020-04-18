В Иерусалиме сошел благодатный огонь. ВИДЕО
Об этом сообщает Укринформ .
Чин схождения благодатного огня совершил в часовне Гроба Господня Иерусалимский патриарх Феофил.
Церемонию ежегодно проводят в Великую Субботу перед Пасхой греческий Иерусалимский православный патриархат и Иерусалимский патриархат Армянской апостольской церкви. Для участия в церемонии в Иерусалим прибыли представители около 20 церквей.
Вынесение благодатного огня символизирует воскресение Иисуса Христа. Состоялся крестный ход вокруг храма Гроба Господня.
В этом году из-за пандемии коронавируса схождения благодатного огня в Иерусалиме состоялось без присутствия паломников и с ограниченным количеством участников.
Благодатный огонь в этом году будет по специальной процедуре доставляться ко всем православным верующим в разных странах, включая Украину.
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