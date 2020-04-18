 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОперація об'єднаних силПеред Пасхой оккупанты ранили еще двух украинских военных

Перед Пасхой оккупанты ранили еще двух украинских военных


фото: Укрінформ
К вечеру перед Пасхой, в результате обстрелов российских оккупантов, были ранены еще двое украинских военных

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

18 апреля, вечером перед Пасхой российские захватчики в очередной раз цинично совершили обстрел позиций Объединенных сил. Так, на Луганском направлении вследствие огня из вооружения боевой машины пехоты двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения.

Эвакуационной техникой пострадавшие воины оперативно доставлены в военно-медицинское учреждение, им оказана надлежащая медицинская помощь. Состояние их здоровья - удовлетворительное.

Целенаправленное нарушение захватчиками режима прекращения огня накануне большого христианского праздника еще раз подтверждает аморальную и бездуховную сущность российских оккупантов.

Подразделения Объединенных сил, которые обороняются, используя штатное вооружение, открыли прицельный огонь. Потери противника уточняются.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 апреля, 2020 суббота

больше новостей

18 апреля, 2020 суббота

17 апреля, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать