Перед Пасхой оккупанты ранили еще двух украинских военных

18 апреля, 2020, 22:47

К вечеру перед Пасхой, в результате обстрелов российских оккупантов, были ранены еще двое украинских военных

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

18 апреля, вечером перед Пасхой российские захватчики в очередной раз цинично совершили обстрел позиций Объединенных сил. Так, на Луганском направлении вследствие огня из вооружения боевой машины пехоты двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения.

Эвакуационной техникой пострадавшие воины оперативно доставлены в военно-медицинское учреждение, им оказана надлежащая медицинская помощь. Состояние их здоровья - удовлетворительное.

Целенаправленное нарушение захватчиками режима прекращения огня накануне большого христианского праздника еще раз подтверждает аморальную и бездуховную сущность российских оккупантов.

Подразделения Объединенных сил, которые обороняются, используя штатное вооружение, открыли прицельный огонь. Потери противника уточняются.

Ранее стало известно, что 18 апреля на Донбассе, в результате обстрелов российских оккупантов, ранен один украинский военный.

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